Бесплатная вакцина от коронавируса для всех. Известные политики написали открытое письмо

Новости мира. Разрабатываемая вакцина от коронавируса должна быть бесплатно доступна для всех жителей Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в открытом письме, подписанном президентами Ганы, Сенегала, ЮАР, а также бывшими лидерами ряда государства и экспертами.

Авторы письма – а это более 140 человек – призвали участников предстоящей Всемирной ассамблеи здравоохранения (она пройдет на следующей неделе) выработать глобальное соглашение, которое должно обеспечить доступ к знаниям о COVID-19.

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Кроме того, авторы послания призвали нарастить производство миллиардов доз вакцин и предпринять другие шаги.