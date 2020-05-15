Прямой эфир

Бесплатная вакцина от коронавируса для всех. Известные политики написали открытое письмо

15 мая 2020 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Разрабатываемая вакцина от коронавируса должна быть бесплатно доступна для всех жителей Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатная вакцина от коронавируса для всех. Известные политики написали открытое письмо-1

Об этом говорится в открытом письме, подписанном президентами Ганы, Сенегала, ЮАР, а также бывшими лидерами ряда государства и экспертами.

Бесплатная вакцина от коронавируса для всех. Известные политики написали открытое письмо-4

Авторы письма – а это более 140 человек – призвали участников предстоящей Всемирной ассамблеи здравоохранения (она пройдет на следующей неделе) выработать глобальное соглашение, которое должно обеспечить доступ к знаниям о COVID-19.

Диагностировать коронавирус по крови из пальца. Показываем тот самый экспресс-тест

Кроме того, авторы послания призвали нарастить производство миллиардов доз вакцин и предпринять другие шаги.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании тестируют беспилотники для доставки грузов в больницы
14 мая 2020 15:50

В Великобритании тестируют беспилотники для доставки грузов в больницы

В Мексике за две недели от отравления спиртным погибли около 100 человек
14 мая 2020 15:44

В Мексике за две недели от отравления спиртным погибли около 100 человек

В Калифорнии у океана голубое свечение: сёрферы мечтают прокатиться по этим волнам
14 мая 2020 15:36

В Калифорнии у океана голубое свечение: сёрферы мечтают прокатиться по этим волнам