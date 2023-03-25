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Бэрронс: Британия отразит удар РФ, если Путин предупредит о нем за 10 лет

25 марта 2023 17:23
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Военное оснащение Великобритании находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Все настолько плохо, заявляет генерал в отставке Ричард Бэрронс, что предупреждать страну о нападении со стороны РФ, чтобы она могла держать удар, нужно за десять лет.

По словам Бэрронса, финансирование по части вооружения сведено к минимуму, пишет РИА Новости. И если во время холодной войны Великобритания была готова достойно вступить в бой уже через несколько часов, то сейчас о планируемом нападении страну нужно предупреждать за долгие годы. Это крайне печально, подытожил генерал в отставке, что страна не может защититься в случае внезапной военной атаки. В то же самое время другие государства Североатлантического альянса увеличивают финансирование на оборону.

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# Международная политика # Фотофакт

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