Бэрронс: Британия отразит удар РФ, если Путин предупредит о нем за 10 лет

Военное оснащение Великобритании находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Все настолько плохо, заявляет генерал в отставке Ричард Бэрронс, что предупреждать страну о нападении со стороны РФ, чтобы она могла держать удар, нужно за десять лет.

По словам Бэрронса, финансирование по части вооружения сведено к минимуму, пишет РИА Новости. И если во время холодной войны Великобритания была готова достойно вступить в бой уже через несколько часов, то сейчас о планируемом нападении страну нужно предупреждать за долгие годы. Это крайне печально, подытожил генерал в отставке, что страна не может защититься в случае внезапной военной атаки. В то же самое время другие государства Североатлантического альянса увеличивают финансирование на оборону.