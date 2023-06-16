Прямой эфир

Беременная женщина застрелена в результате нападения в Сиэтле

16 июня 2023 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Беременная женщина застрелена в результате нападения в Сиэтле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беременная женщина застрелена в результате нападения в Сиэтле-1

Машина 34-летней американки остановилась на перекрестке. Злоумышленник просто подошел к автомобилю и открыл огонь. Женщина на восьмом месяце беременности погибла на месте, муж, сидевший рядом, получил ранение в руку. Стрелок задержан, свои мотивы полиции он пока не объяснил.

# Убийство # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Греции задержали 9 человек, предположительно причастных к кораблекрушению с мигрантами
16 июня 2023 19:19

В Греции задержали 9 человек, предположительно причастных к кораблекрушению с мигрантами

180 тысяч человек эвакуированы из Индии и Пакистана из-за циклона «Бипарджой»
16 июня 2023 19:17

180 тысяч человек эвакуированы из Индии и Пакистана из-за циклона «Бипарджой»

Американцы не чувствуют улучшений в экономике – соцопрос
16 июня 2023 18:33

Американцы не чувствуют улучшений в экономике – соцопрос