Новости США. Беременная женщина застрелена в результате нападения в Сиэтле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина 34-летней американки остановилась на перекрестке. Злоумышленник просто подошел к автомобилю и открыл огонь. Женщина на восьмом месяце беременности погибла на месте, муж, сидевший рядом, получил ранение в руку. Стрелок задержан, свои мотивы полиции он пока не объяснил.