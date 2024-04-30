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Белый дом утверждает, что Украина уже начала получать вооружения

30 апреля 2024 07:42
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Украина уже получает вооружение от США в рамках обновленной военной программы поддержки, сообщил пресс-секретарь Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов подписал закон о предоставлении помощи своим союзникам, в том числе и Украине, которая получит 61 миллиард долларов. Уже после его подписания Пентагон объявил о восстановлении военных поставок Украине на сумму 1 миллиард долларов.

В связи с поставкой оружия Украине Россия направила ноту странам НАТО, в которой говорится, что любые партии оружия для Киева будут законным объектом нападения со стороны РФ. При этом представитель российского президента заявил, что западные поставки оружия в Украину не содействуют успеху переговорного процесса и будут иметь негативный эффект.
 

# Международная политика

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