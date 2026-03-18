Белый дом не ожидал, что глава NCTC Кент объявит о своей отставке публично – WSJ

В Белом доме стало неожиданностью публичное объявление главой национального контртеррористического центра США Джоном Кентом о своей отставке, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В материале указано, что Кент оформил заявление на официальном правительственном бланке, таким образом его увидит весь мир.

Ранее Кент опубликовал заявление, что причина его отставки – не согласие с американской военной операцией против Ирана. Он считает, что американское руководство было дезинформировано для подталкивания Вашингтона к конфликту с Тегераном, не представлявшим угрозы для США.

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