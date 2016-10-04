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Белорусский беспроводной троллейбус выпущен на линию в Кишиневе

04 октября 2016 07:05
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Новости Беларуси. Первый, собранный в Молдове беспроводной троллейбус, отправляется обкатывать дороги Кишинева. Проект – плод совместной работы «Белкоммунмаша» и управления электрического транспорта Кишинева.

Троллейбус оснащен аккумуляторами, которые позволяют проехать без подключения к электросетям порядка 60 километров.

Производство таких машин рентабельно. Стоимость составляет около 200 тысяч евро, в то время как строительство одного километра троллейбусной линии обходится в 30 тысяч евро. До конца этого года кишиневские власти обещают собрать еще 5 таких машин и открыть новый маршрут, по которому будут курсировать только троллейбусы с аккумуляторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Общественный транспорт

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