Белорусский беспроводной троллейбус выпущен на линию в Кишиневе

Новости Беларуси. Первый, собранный в Молдове беспроводной троллейбус, отправляется обкатывать дороги Кишинева. Проект – плод совместной работы «Белкоммунмаша» и управления электрического транспорта Кишинева.

Троллейбус оснащен аккумуляторами, которые позволяют проехать без подключения к электросетям порядка 60 километров.

Производство таких машин рентабельно. Стоимость составляет около 200 тысяч евро, в то время как строительство одного километра троллейбусной линии обходится в 30 тысяч евро. До конца этого года кишиневские власти обещают собрать еще 5 таких машин и открыть новый маршрут, по которому будут курсировать только троллейбусы с аккумуляторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.