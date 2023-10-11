Бельгия создаст фонд помощи Украине за счёт использования доходов российских активов

Бельгия будет оказывать помощь Украине, используя замороженные российские активы, пишет РИА Новости.

По заявлению премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, королевство занимается созданием фонда для поддержки Украины. Финансирование фонда будет осуществляться за счет российских активов, размер составит около 1,7 миллиарда евро.

Де Кроо сообщил, что в Бельгии работает система налогообложения доходов от замороженных активов. И те налоги, которые будут получены подобным образом должны подлежат в полной мере передаче Украине.

ЕС и страны G7 заморозили российские валютные резервы на сумму примерно 300 миллиардов евро. При этом 200 миллиардов евро в большинстве своем располагаются в ЕС на счетах бельгийской Euroclear, которая является крупной мировой расчетно-клиринговой системой.