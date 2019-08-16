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Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами

16 августа 2019 09:35
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Новости Бельгии. Прекрасный аромат Бельгии: в эти дни в самом центре Брюсселя проходит Международный фестиваль цветочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раз в два года сюда съезжаются флористы со всего мира.

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами-1

В этот раз представить свои творения приехали более 30 мастеров. Тема фестиваля этого года – «Мир цветочных эмоций».

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами-4

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами-6

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами-8

Перед зданием мэрии возвели большую арку. Не остался в стороне и символ Брюсселя – статуя «Писающий мальчик» – его также украсили цветами.

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами-11

Красочный фестиваль продлится до воскресенья.

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами-14

# Растения и цветы # Фотофакт

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