Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами

Новости Бельгии. Прекрасный аромат Бельгии: в эти дни в самом центре Брюсселя проходит Международный фестиваль цветочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раз в два года сюда съезжаются флористы со всего мира.
Новости Бельгии. Прекрасный аромат Бельгии: в эти дни в самом центре Брюсселя проходит Международный фестиваль цветочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раз в два года сюда съезжаются флористы со всего мира.
В этот раз представить свои творения приехали более 30 мастеров. Тема фестиваля этого года – «Мир цветочных эмоций».
Перед зданием мэрии возвели большую арку. Не остался в стороне и символ Брюсселя – статуя «Писающий мальчик» – его также украсили цветами.
Красочный фестиваль продлится до воскресенья.