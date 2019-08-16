Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами

Новости Бельгии. Прекрасный аромат Бельгии: в эти дни в самом центре Брюсселя проходит Международный фестиваль цветочного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раз в два года сюда съезжаются флористы со всего мира.