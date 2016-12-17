Бельгийская полиция задержала десять подростков-боевиков

Новости Бельгии. Бельгийская полиция задержала десять подростков,

которые должны были стать живыми бомбами: использовать юных шахидов предполагалось на рождественских ярмарках,

которые сейчас открываются по всей стране. Власти не сообщают, какая именно из международных экстремистских группировок стоит за этим заговором.

Юных боевиков натаскивали в искусстве совершения терактов: они могли убить человека или соорудить взрывное устройство из подручных материалов.

Полиция скупа на подробности этой истории. Между тем, известно, что 16 декабря в соседней Германии был арестован мальчик 12 лет, который попытался взорвать себя на ярмарке, но не сработал детонатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.