Бельгийцы вынуждены закупать школьные товары во Франции

Паника охватила жителей Бельгии в преддверии нового учебного года. Из-за финансовых проблем родители не могут собрать детей в школу. Согласно статистике, с такими трудностями столкнулись 70 % семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы от семейного бюджета хоть что-то осталось, бельгийцам приходится ехать на закупки во Францию. Канцтовары, например, там значительно дешевле. Только на одной ручке можно сэкономить около четырех евро. Примерно на треть ниже цены на портфели, тетради и другие принадлежности. Связано это с налогообложением. Во Франции ниже НДС, поэтому там производителям легче продать свои товары. А в Бельгии, напротив, выше затраты на производство: маркировать продукцию необходимо на трех языках.