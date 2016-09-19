Беларусь станет главным почетным гостем «ЭКСПО «Китай-Евразия»: официальная делегация нашей страны уже прибыла в Урумчи

Новости Беларуси. Рекордные 360 квадратных метров и 500 белорусских предприятий – 20 сентября в китайском городе Урумчи откроется 5-я международная выставка «ЭКСПО «Китай-Евразия». Главным почетным гостем на этой площадке в Поднебесной станет Беларусь.

Удивлять будем и продуктами питания, и отечественными брендами, такими как техника Белаз, Гомсельмаш, МАЗ, а также продукцией концерна Белнефтехим.

В экспозиции также два десятка научных и образовательных учреждений. В Урумчи уже прибыла представительная официальная делегация Беларуси, которая примет участие в церемонии открытия выставки. Национальный колорит на празднике обеспечит белорусский фольклор – в Китае зазвучит наша «Купалинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Введенский, директор унитарного предприятия «БЕЛИНТЕРЭКСПО» БЕЛТПП:

Это очень красивые представительные стенды высотой 5 метров, где используется тематика вытинанок белорусских, цвета флага, васильки. Поскольку мы почетная страна, предоставлено самое выгодное, хорошее, центральное место в выставочных павильонах. Кроме того, у нас в этой экспозиции присутствует переговорная презентационная площадка. Наши участники в полной боевой готовности, готовятся к огромному наплыву китайских посетителей, готовятся

продвигать интересы Республики Беларусь, интересы своих предприятий в этой стране.

Данная выставка является важной платформой для расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, технологии, культуры между Китаем и странами Евразии. Планируется, что в этом году в «ЭКСПО» примут участие более двух тысяч компаний из разных стран мира.