Беларусь получила разрешение от Израиля на гуманитарный рейс для «Белавиа» – но есть нюансы

Выступая перед журналистами, глава белорусского МИД не смог обойти стороной ситуацию, к которой сегодня приковано внимание всей мировой общественности – палестино-израильский конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президиум Совета Республики принял заявление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Парламентарии глубоко обеспокоены теми угрозами, которые он несет для обеспечения международного мира и безопасности. Они призывают стороны незамедлительно прекратить военные действия и воздержаться от решений, которые провоцируют гуманитарную катастрофу в регионе. Также сенаторы призвали международные организации и парламентские структуры объединить усилия, чтобы побудить участников конфликта к урегулированию ситуации мирным путем.

Сергей Алейник заявил, что в Беларуси потрясены ростом количества жертв и пострадавших среди гражданского населения. И подчеркнул, что продолжение эскалации может привести к необратимым последствиям не только для Ближнего Востока, но и мира в целом, поэтому кровопролитие должно быть остановлено. Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что наши дипломаты делают все возможное, чтобы оказать помощь соотечественникам, находящимся в регионе. Белорусская сторона получила разрешение от Израиля на гуманитарный рейс авиакомпании «Белавиа». Но препятствием стали санкции США в отношении нашего авиаперевозчика. Работа в этом направлении продолжается.

Тем временем Палестина и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами. Каждый час растет число жертв этого противостояния. По последним данным, в списках погибших свыше 4 900 человек.