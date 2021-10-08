Беларусь окажет помощь Кубе на сумму более миллиона рублей

Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе. В перечне товаров, которые будут направлены в Гавану, 14 позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них ряд лекарственных препаратов, мясные консервы и сухое цельное молоко. Общая сумма гуманитарной помощи – свыше миллиона рублей. Они будут взяты из бюджета, предусмотренного на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Также правительство в сентябре принимало решение об оказании помощи Венесуэле и Сирии.