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Беларусь окажет помощь Кубе на сумму более миллиона рублей

08 октября 2021 10:17
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Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе. В перечне товаров, которые будут направлены в Гавану, 14 позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь окажет помощь Кубе на сумму более миллиона рублей-1

Среди них ряд лекарственных препаратов, мясные консервы и сухое цельное молоко. Общая сумма гуманитарной помощи – свыше миллиона рублей. Они будут взяты из бюджета, предусмотренного на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Также правительство в сентябре принимало решение об оказании помощи Венесуэле и Сирии.

# Государственная политика # Фотофакт

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