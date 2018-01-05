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Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему от разрушительного тайфуна

05 января 2018 08:59
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему от разрушительного тайфуна-1

Здесь продолжают ликвидировать последствия тайфуна, который принес сильнейшие за последние десятки лет разрушения. Повреждены тысячи домов, дороги и другая инфраструктура. Еще в ноябре свыше 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наводнения.

Гуманитарный груз от нашей страны – это дизельная передвижная электростанция, палатки, раскладные кровати, одеяла, консервы и другие продукты питания – сформирует Министерство по чрезвычайным ситуациям. Общая стоимость груза – свыше 300 тысяч рублей.

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему от разрушительного тайфуна-4

# Фотофакт # Беларусь-Вьетнам

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