Батальон бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ

Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных, успешно прошли свой первый бой с ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Своим впечатлением от боя поделился военнослужащий этого подразделения Кирилл Спасский. Он рассказал, что свой первый бой они прошли с достоинством, не отступили и шли вперед. Во время боя Спасский был ранен, но смог самостоятельно оказать себе первую помощь и вывести свою группу на безопасное расстояние.

Он также отметил, что во время боя их поддержали другие подразделения российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Батальон имени Богдана Хмельницкого начал служить в «Каскаде» в конце октября, а в ноябре его бойцы приняли присягу.