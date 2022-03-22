Бартер по-киевски. Как Европа меняет оружие на дешёвую рабочую силу

Новости Беларуси. 22 марта окончательно опустел транспортно-логистический центр «Брузги», ставший без малого на полгода домом для беженцев из Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иракцы, сирийцы, афганцы, бежавшие от войны, пытались через Беларусь попасть в Евросоюз, лидеры которого на протяжении десятилетия обещали им кров и защиту. Вместо этого Европа на границе с Беларусью показала обессиленным беженцам зубы и свое истинное лицо. Евробюрократы закрыли глаза на бесчеловечность польских силовиков в тот момент, как белорусское государство, объявленное западными пропагандистами «последней диктатурой Европы», взяло на себя все гуманитарные обязательства, предоставило семьям беженцев все самое необходимое. О двойных стандартах – в репортаже корреспондентов СТВ.

Последние 98 беженцев покинули «Брузги» и направились к себе на родину, в город Эрбиль на севере Ирака. Их так и не пустили в Европу, в которую активно зазывали еврочиновники. Совершенно противоположный подход евробюрократы сегодня применяют к беженцам из Украины, распахнув двери всем желающим. Уже, по различным подсчетам, в Евросоюзе принято от 3 до 4 миллионов человек. Больше всего в Польше – около 2 миллионов.

Высокие чиновники даже планируют определенные цифры приема. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на цифру в районе 5 миллионов человек. Министр иностранных дел Германии планирует для ЕС до 8 миллионов. Складывается впечатление, что киевский режим имеет с руководством ЕС определенные договоренности. Киев разрешил перемещаться беженцам только в западном направлении, то есть в Евросоюз, закрыв границы с близкими для украинцев Беларусью и Россией. В нашем направлении Украина с 28 февраля в одностороннем порядке закрыла госграницу. Небольшие группы беженцев с Киевщины и Житомирщины могут въехать в Беларусь только через те пункты пропуска, которые не контролируют киевские власти. В Гомельской области у границы работают спецпункты для прибывающих, где наша сторона обеспечивает горячими обедами, предоставляет психологическую и первую медицинскую помощь. «Чтобы люди могли в тепле находиться, могли выпить чай». Генеральный секретарь БОКК о помощи украинцам. Подробнее здесь.

Видно, что для Киева и Брюсселя закрытие белорусско-украинской границы – взаимный интерес. На фоне собственных демографических проблем ЕС получает инъекцию в виде украинской дешевой рабочей силы, а Киев за это – оружие и деньги. Для ЕС беженцы – стратегический ресурс. Европейские исследования показывают, что, если в 1950 году число людей в возрасте 65 лет и старше составляло лишь 7,6 % от всех жителей Европы, то через 100 лет в Германии этот показатель может достичь более 30 %. Следом за ней окажется Франция и Великобритания. С такими перспективами стареющим европейцам просто некому будет платить пенсии. Украинские беженцы здесь кстати. Дешевые работники займут место стареющих граждан.

Но встает моральный вопрос двойных, а порой и тройных стандартов ЕС. Если украинцев ждут с распростертыми руками, то беженцы из Ирака, Сирии и Афганистана должны ютиться на белорусско-польской границе. Против них применяют слезоточивый газ, отгоняют водометами. От женщин и детей ЕС защищается строительством на границе с Беларусью трехметровой «европейской стены». И это не что иное, как новая форма расизма – разделять беженцев на правильных (белых) и неправильных (выходцев из Ближнего Востока).