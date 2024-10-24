«Барселона» впервые за 9 лет разгромила «Баварию» в матче Лиги чемпионов

В матче третьего тура Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Баварию» со счетом 4:1. Об этом пишет ТАСС.

На счету Рафиньи в этом матче хет-трик, один гол провел Роберт Левандовски. Гарри Кейн забил единственный гол от «Баварии». Это 14-я встреча команд в Лиге чемпионов: Барселона одержала третью победу, у Баварии 10 побед, одна – ничья.

Новый тренер «Барселоны» – Ханс-Дитер Флик, ранее руководивший «Баварией».

Ближайшие матчи: 6 ноября «Барселона» сыграет с «Црвеной Звездой», «Бавария» – с «Бенфикой».