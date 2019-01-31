Бангкок вошёл в пятерку самых загрязнённых городов

Показатели превысили отметку в 100 микрограммов на кубический метр. Таким образом, столица Таиланда стала пятым городом в мире по уровню загрязнения атмосферы.

В связи со сложившейся ситуацией власти закрыли все учебные заведения. На перекрёстках пожарные орошают дороги через специальные распылители воды. Жителей просят без необходимости не покидать свои дома, а при перемещении по городу надевать маски и респираторы.