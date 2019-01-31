Прямой эфир

Бангкок вошёл в пятерку самых загрязнённых городов

31 января 2019 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Рекордный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Бангкоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бангкок вошёл в пятерку самых загрязнённых городов-1

Показатели превысили отметку в 100 микрограммов на кубический метр. Таким образом, столица Таиланда стала пятым городом в мире по уровню загрязнения атмосферы.

Бангкок вошёл в пятерку самых загрязнённых городов-4

В связи со сложившейся ситуацией власти закрыли все учебные заведения. На перекрёстках пожарные орошают дороги через специальные распылители воды. Жителей просят без необходимости не покидать свои дома, а при перемещении по городу надевать маски и респираторы.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Компания-владелец дамбы в Бразилии выплатит компенсацию пострадавшим и закроет другие свои плотины
31 января 2019 11:12

Компания-владелец дамбы в Бразилии выплатит компенсацию пострадавшим и закроет другие свои плотины

Названы самые опасные для вождения страны
31 января 2019 08:47

Названы самые опасные для вождения страны

Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи
31 января 2019 08:44

Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи