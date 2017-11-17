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Банду из экс-СССР задержала полиция Франции

17 ноября 2017 09:16
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Новости Франции. Крупную преступную группировку, состоящую из выходцев из бывшего СССР, задержали французские полицейские. На разработку банды у правоохранителей ушло 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники торговали контрабандными сигаретами, воровали, совершили серию вооруженных ограблений квартир и вымогательств.

Операция по поимке банды проводилась при поддержке Европола и Интерпола. Всего задержаны 35 человек. 8 из них – женщины. Костяк группировки составляли выходцы из Грузии.

# Контрабанда

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