Банду из экс-СССР задержала полиция Франции

Новости Франции. Крупную преступную группировку, состоящую из выходцев из бывшего СССР, задержали французские полицейские. На разработку банды у правоохранителей ушло 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники торговали контрабандными сигаретами, воровали, совершили серию вооруженных ограблений квартир и вымогательств.

Операция по поимке банды проводилась при поддержке Европола и Интерпола. Всего задержаны 35 человек. 8 из них – женщины. Костяк группировки составляли выходцы из Грузии.