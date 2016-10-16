Балкон со студентами, отмечавшими новоселье, обрушился в Анже: 4 человека погибли, 11 ранены

Новости Франции. Трагедия во Франции. В городе Анже произошла трагедия в жилом доме. Там на четвертом этаже обрушился балкон, на котором находились свыше десяти человек – это студенты, которые отмечали новоселье. Согласно последней информации. четверо погибли, еще 11 раненых в больнице.

Рухнувший балкон задел еще второй и третий этажи – там никто не пострадал. Саму постройку и внутренний двор оцепила полиция. Также начато расследование, которое должно дать ответ, почему в доме, который находился в удовлетворительном состоянии, произошла такая трагедия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.