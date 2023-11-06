Балицкий сообщил, что контрнаступление ВС Украины на Запорожском направлении остановлено

ВСУ «выдохлись», украинское наступление на Запорожском направлении полностью остановлено. Такое заявление сделал глава области Евгений Балицкий, информирует РИА Новости.

По его словам, боевые действия, которые сейчас ведутся под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе фактически представляют собой агонию украинского режима. ВСУ атакуют малыми силами, роты у них некомплектные. Балицкий отмечает, что планы украинской стороны пройти к Азовскому морю, а также перерезать сухопутный коридор в Крым провалились.

Губернатор Запорожкой области информирует о том, что российская сторона успешно уничтожает бронетехнику, которая была предоставлена Киеву со стороны западных партнеров. Ее запасы не пополняются. Балицкий объясняет это тем, что западные кураторы считают деньги и жалеют железо, а жизни украинских солдат для них не представляют такой же ценности.