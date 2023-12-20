Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что организованное военное сопротивление Украины возможно будет закончено весной 2024 года, пишет РИА Новости.

По мнению Балицкого, у ВСУ нет перспектив, фронт рухнет. Показателем, как считает губернатор Запорожской области, выступает снижение наступательного потенциала Вооруженных сил Украины, отсутствие необходимой подготовки военнослужащих, недостаточное количество снарядов.

Также Евгений Балицкий отметил, что раньше националистические батальоны «показывали хорошую динамику боя», теперь их почти нет.