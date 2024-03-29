Байдена назвали военным преступником во время его посещения Нью-Йорка

Главу Белого дома Джо Байдена освистали в Нью-Йорке, куда он прибыл для сбора средств на свою предвыборную кампанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо восторженных поклонников в городе его ждали толпы разъяренных американцев, которые призывали его уйти в отставку.

Они держали плакаты с нелицеприятными высказываниями как в адрес самого президента, так и по поводу проводимой им политики. Больше всего люди возмущены тем фактом, что США благодаря стараниям Байдена становятся спонсором военных конфликтов в мире и в Газе в частности. Из-за этого демонстранты назвали его военным преступником.

Я пришел сюда сегодня, чтобы выразить протест президенту Байдену, которого мы все здесь считаем военным преступником. Он дает Израилю миллиарды долларов в виде оружия и военной помощи для убийства невинных палестинцев. Он хочет уничтожить всю Газу и совершить геноцид. И мы здесь, чтобы сказать, что это неприемлемо. Необходимо прекратить поставлять Израилю оружие, оказать гуманитарную помощь Газе и немедленно добиться прекращения огня.