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Байден заявил, что не собирается выходить из президентской гонки

06 декабря 2023 08:48
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Действующий президент США Джо Байден объявил, что не будет отказываться от предстоящей гонки за высший государственный пост в стране, пишет ТАСС.

5 декабря текущего года Байден заявил, что он не намерен претендовать на пост главы государства, если экс-президент США Дональд Трамп также не будет выдвигать на этот пост свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Однако позже пресс-пул Белого дома привел слова Байдена о Трампе и следующих президентских выборах: «Он баллотируется, и я должен баллотироваться».

# Международная политика # Джо Байден

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