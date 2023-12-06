Байден заявил, что не собирается выходить из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден объявил, что не будет отказываться от предстоящей гонки за высший государственный пост в стране, пишет ТАСС.

5 декабря текущего года Байден заявил, что он не намерен претендовать на пост главы государства, если экс-президент США Дональд Трамп также не будет выдвигать на этот пост свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Однако позже пресс-пул Белого дома привел слова Байдена о Трампе и следующих президентских выборах: «Он баллотируется, и я должен баллотироваться».