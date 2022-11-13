Прямой эфир

Байден заявил, что готов к работе с республиканцами

13 ноября 2022 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США проводят политический апгрейд. В Америке подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Байден заявил, что готов к работе с республиканцами-1

Американцы полностью переизбирали членов Палаты представителей и частично Сената. Ранее Конгресс контролировала Демократическая партия, членом которой является Байден. По последним данным, в Палате представителей пока лидируют республиканцы, а контроль над Верхней палатой, вероятнее всего, сохранят демократы. Экс-президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов «разочаровывающими», но одновременно и большой победой. Байден заявил, что готов к работе с республиканцами. В любом случае эти выборы показывают, что Америка серьезно расколота, а что касается вопроса, как изменится политика США после голосования, то изменений ожидать вряд ли стоит.  

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты: активность НАТО может говорить о подготовке США к очередному этапу гибридной войны
13 ноября 2022 16:52

Эксперты: активность НАТО может говорить о подготовке США к очередному этапу гибридной войны

Польские полицейские вышли на протест и символично похоронили свою профессию
13 ноября 2022 16:30

Польские полицейские вышли на протест и символично похоронили свою профессию

Доллар всегда будет резервной валютой и почему? Дискуссия политологов
13 ноября 2022 15:33

Доллар всегда будет резервной валютой и почему? Дискуссия политологов