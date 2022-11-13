Американцы полностью переизбирали членов Палаты представителей и частично Сената. Ранее Конгресс контролировала Демократическая партия, членом которой является Байден. По последним данным, в Палате представителей пока лидируют республиканцы, а контроль над Верхней палатой, вероятнее всего, сохранят демократы. Экс-президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов «разочаровывающими», но одновременно и большой победой. Байден заявил, что готов к работе с республиканцами. В любом случае эти выборы показывают, что Америка серьезно расколота, а что касается вопроса, как изменится политика США после голосования, то изменений ожидать вряд ли стоит.