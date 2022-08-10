Прямой эфир

Байден ведёт США к рабству? Вот почему некоторые местные депутаты так решили

10 августа 2022 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США президента обвинили в лишении американцев свободы. Такое мнение выразили некоторые депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден ведёт США к рабству? Вот почему некоторые местные депутаты так решили-1

Они убеждены, что режим Байдена ведет страну к рабству. За годы его правления уровень инфляции стал самым высоким за 40 лет. Политика, проводимая главой Белого дома, стимулирует нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков, что ставит под угрозу национальную и личную безопасность американцев. А действующее правительство использовалось им как инструмент, чтобы наделить его большей властью и лишить американцев свободы.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции разрешили АЭС сливать горячую воду в реки
10 августа 2022 08:47

Во Франции разрешили АЭС сливать горячую воду в реки

В США самолёт экстренно сел на оживлённое шоссе
10 августа 2022 08:40

В США самолёт экстренно сел на оживлённое шоссе

В Испании ограничили потребление электроэнергии
10 августа 2022 08:37

В Испании ограничили потребление электроэнергии