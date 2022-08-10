Байден ведёт США к рабству? Вот почему некоторые местные депутаты так решили

Они убеждены, что режим Байдена ведет страну к рабству. За годы его правления уровень инфляции стал самым высоким за 40 лет. Политика, проводимая главой Белого дома, стимулирует нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков, что ставит под угрозу национальную и личную безопасность американцев. А действующее правительство использовалось им как инструмент, чтобы наделить его большей властью и лишить американцев свободы.