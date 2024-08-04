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Байден в частной беседе призвал Нетаньяху прекратить нести чушь

04 августа 2024 13:05
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The Times of Israel сообщает, что американский лидер Джо Байден употребил недипломатичный тон в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призывая его «прекратить нести чушь». Об этом пишет РИА Новости. 

Эта вспышка гнева произошла после того, как Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заключению соглашения о заложниках. Координатор Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты считают возможной сделку о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Ранее ХАМАС сообщило о гибели в ходе израильского удара главы политического совета Исмаила Хании, возлагая ответственность за случившееся на Израиль и США. МИД России призвал к остановке боевых действий и разрешению конфликта по формуле ООН.

# Международная политика

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