Байден в частной беседе призвал Нетаньяху прекратить нести чушь

The Times of Israel сообщает, что американский лидер Джо Байден употребил недипломатичный тон в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призывая его «прекратить нести чушь». Об этом пишет РИА Новости.

Эта вспышка гнева произошла после того, как Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заключению соглашения о заложниках. Координатор Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты считают возможной сделку о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Ранее ХАМАС сообщило о гибели в ходе израильского удара главы политического совета Исмаила Хании, возлагая ответственность за случившееся на Израиль и США. МИД России призвал к остановке боевых действий и разрешению конфликта по формуле ООН.