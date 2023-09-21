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Байден уверен, что победит Трампа на президентских выборах

21 сентября 2023 08:36
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Президент США Джо Байден убежден в своей победе на президентских выборах 2024 года, где его конкурентом, скорее всего, будет экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии. Об этом информирует ТАСС.

Уверенность в своей победе Байден высказал на мероприятии по сбору средств на проведение предвыборной кампании в Нью-Йорке. С другой стороны, Трамп заявляет, что итоги выборов 2020 года были подтасованы, и не обещал признать результаты выборов 2024 года. Оба кандидата намерены участвовать в выборах, которые состоятся в ноябре следующего года.

# Международная политика # Джо Байден

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