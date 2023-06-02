Байден ударился головой, выходя из вертолёта у Белого дома, и споткнулся о ящик с песком

Президент США Джо Байден ушибся головой, выходя из вертолета после возвращения из Колорадо. Об этом проинформировал пул журналистов Белого дома, сообщает РИА Новости.

По данным пула, он стукнулся головой о дверной проем при высадке из вертолета, который приземлился на лужайку. Байден как раз возвращался с церемонии вручения дипломов в Академии ВВС, где также случился казус. Там президент США споткнулся о ящик с песком и упал. Американский лидер вначале попробовал подняться сам, но все же ему понадобилась помощь охраны, чтобы встать на ноги.

Позже руководитель отдела коммуникаций Белого дома сообщил, что Байден чувствует себя хорошо. Джо Байдену 81 год. Он является самым пожилым в истории США президентом. За последнее время с ним произошло немало казусов, таких как спотыкания, падения или забывчивость на сцене.