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Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа

15 декабря 2020 10:10
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Новости США. Джозеф Байден станет 46-м президентом США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллегия выборщиков на итоговом голосовании подтвердила победу демократа в прошедших выборах.

Финальный результат в точности совпал с ожидаемым. Из необходимых 270 голосов Байден получил 306, а Трамп – 232.

Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа -1

В тех штатах, где штаб действующего главы Белого дома оспаривал результаты голосования, выборщики все же отдали предпочтение демократу. Продолжит ли Трамп судебные разбирательства – вопрос открытый. Ранее он заявлял, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют не за него.

Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа -4

Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа -6

Тем временем Байден уже сообщил о своих первостепенных задачах на новом посту. Среди них демократ выделил борьбу с пандемией, вакцинацию населения и восстановление национальной экономики.

Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа -9

Итоговые протоколы голосования должны утвердить 6 января на заседании Конгресса. Инаугурация нового американского лидера состоится 20 января.

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# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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