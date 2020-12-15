Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа

Новости США. Джозеф Байден станет 46-м президентом США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллегия выборщиков на итоговом голосовании подтвердила победу демократа в прошедших выборах. Финальный результат в точности совпал с ожидаемым. Из необходимых 270 голосов Байден получил 306, а Трамп – 232.

В тех штатах, где штаб действующего главы Белого дома оспаривал результаты голосования, выборщики все же отдали предпочтение демократу. Продолжит ли Трамп судебные разбирательства – вопрос открытый. Ранее он заявлял, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют не за него.