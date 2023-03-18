Байден считает оправданным решение МУС об «аресте» президента Путина

Сообщается, что досудебная палата МУС в пятницу, 17 марта, выдала ордер на «арест» президента Российской Федерации и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, пишет РИА Новости. Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал новость, заявив, что решения этого суда Россией рассматриваться не могут, так как его юрисдикцию страна не признает.

Американский лидер назвал решение МУС оправданным. Байден отметил, что, несмотря на то, что США не признают компетенцию МУС, в контексте руководства из РФ со стороны Международного уголовного суда это «достаточно сильно».