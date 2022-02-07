Байден распорядился о переброске в Европу тысяч солдат для защиты от возможного нападения России на Украину

Новости Польши. В Польшу продолжают активно прибывать американские солдаты. Сегодня, 7 февраля, в страну прилетели еще два самолета с сотнями десантников на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель польских военных заявил, что ожидается прибытие еще нескольких самолетов. Точное их количество, как и количество груза, которые они доставили, пока является военной тайной. Но уже далеко не тайна, что воздушные грузовики военно-транспортной авиации приземляются в Польше все чаще и чаще.
Наверное, чтобы как можно скорее выполнить приказ главы Белого дома. Байден распорядился перебросить в Европу около 3 000 солдат для защиты восточного фланга НАТО от возможного нападения России на Украину. Из них 1 700 должны быть размещены в Польше. Еще около 1 000, которые сейчас находятся в Германии, передислоцируются в Румынию.
Переброской своих войск сейчас занимается и Британия. Она отправит 850 военных вместе с танками и пушками в Эстонию. По мнению США и их союзников по НАТО, это должно обеспечить безопасность европейских стран от угрозы, исходящей из России. Хотя Москва уже устала повторять, что никаких планов вторжения в Украину никогда не имела и не имеет.