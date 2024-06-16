Байден против Трампа. Стал известен формат дебатов между ними

В США состоятся дебаты между действующим лидером Америки Джо Байденом и экс-лидером Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Они будут выступать с трибун, а микрофоны всех кандидатов, за исключением спикера, будут отключены. Запрещено брать с собой заранее заготовленные тексты, но будет предоставлена ручка, бумага и вода.

Продолжительность дебатов составит около 90 минут с небольшими перерывами на рекламу. Выборы президента США будут проходить 5 ноября 2024 года, главными претендентами на пост считаются Байден и Трамп.