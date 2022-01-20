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Байден подвёл итоги своего первого года на посту Президента. Затронул и тему отношений России с Украиной

20 января 2022 11:31
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Новости США. Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам первого года своего пребывания в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы, задаваемые журналистами, разумеется, касались как внутренней, так и внешней политики.

Байден подвёл итоги своего первого года на посту Президента. Затронул и тему отношений России с Украиной-1

Но, похоже, их больше волновала безопасность в Европе, в частности, предполагаемая агрессия России против Украины. Байден заявил, что по его мнению Путин не хочет войны. Но если она случится, то США устроят Москве катастрофу, введя санкции, которые та до си пор не видела. Он также назвал «маловероятным» шанс, что Украину примут в НАТО в ближайшее время из-за проблем с демократией, которые сейчас есть в стране.

Байден подвёл итоги своего первого года на посту Президента. Затронул и тему отношений России с Украиной-4

Закончив с угрозами, Байден сменил тон на миротворческий, выразив уверенность, что Россия и НАТО смогут прийти к мирному решению проблемы. Лишь малую часть представителей прессы интересовало положение дел в самих Соединенных Штатах. Если говорить коротко, то Байден обвинил во всех бедах республиканскую партию. А за время своего президентства США смогли добиться «огромного прогресса» в развитии экономики.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин # Фотофакт

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