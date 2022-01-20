Байден подвёл итоги своего первого года на посту Президента. Затронул и тему отношений России с Украиной

Но, похоже, их больше волновала безопасность в Европе, в частности, предполагаемая агрессия России против Украины. Байден заявил, что по его мнению Путин не хочет войны. Но если она случится, то США устроят Москве катастрофу, введя санкции, которые та до си пор не видела. Он также назвал «маловероятным» шанс, что Украину примут в НАТО в ближайшее время из-за проблем с демократией, которые сейчас есть в стране.