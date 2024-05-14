Байден подписал закон, запрещающий импорт урана из России

Американский лидер Джо Байден подписал закон, который запрещает импорт урана из России. Об этом пишет РИА Новости.

Закон, вступающий в силу через 90 дней и сохраняющий свое действие до 2040 года, был одобрен сенатом и палатой представителей США.

Однако министр энергетики США может снять запрет, если станут недоступны другие виды урана или если его импорт из России будет соответствовать «национальным интересам» Америки. Компания Centrus, крупнейший в США оператор ядерного топлива, уже заявила о своем намерении обратиться с просьбой об исключении из запрета.

В настоящий момент около 20 процентов урана для нужд американской атомной энергетики поступает из России.