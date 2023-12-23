Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год объемом 886 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год, сообщили в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Бюджет содержит более 880 миллиардов долларов на программы министерства обороны и министерства энергетики, госдепартамента и разведывательных служб. В бюджет включены 800 миллионов долларов на помощь Украине, большая часть которых запрошена Белым домом в рамках отдельного документа, рассматриваемого Конгрессом.

По информации Bloomberg, средства Минобороны США на пополнение вооружений, отправляемых на Украину, закончатся 30 декабря. На оставшийся бюджет планируется закупить разнообразное оружие и снаряжение. Большая часть средств пойдет на закупку ракет, снарядов и секретных средств для ВМС.