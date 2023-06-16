Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден открыт к отмене механизма плана действий по членству (ПДЧ) для Украины, который считается помехой для присоединения к блоку НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американские источники, пишет РИА Новости.

По словам официальных лиц США, Байден был бы рад аннулированию ПДЧ, чтобы упростить процедуру вероятного принятия Украины в Альянс. Впрочем, и в этом случае Киев не сможет рассчитывать ни на сроки, ни на официальное приглашение вступить в Североатлантический союз.

Возможно, об отмене ПДЧ будет заявлено на июльском саммите в Вильнюсе. По мнению экспертов, это никак не ускорит процесс вступления Украины в НАТО, но станет для Киева сигналом, что страна все ближе к членству.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале июня заявлял, что Украина должна вступить в НАТО без ПДЧ.