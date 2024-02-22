Байден поддержал кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Американский лидер Джо Байден считает, что кандидатура нидерландского премьер-министра Марка Рютте вполне подойдет на пост следующего генсека Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

В соответствии с положениями НАТО, следующий генсек должен быть единогласно избран всеми странами-членами. Это значит, что Марк Рютте обязан добиться поддержки всех стран, которые входят в Альянс. В то же время, как сообщает издание, около 20 стран уже готовы отдать свой голос за премьер-министра Нидерландов.

За всю историю Североатлантического альянса самое большое число лет на посту генерального секретаря провел Йозеф Лунс. Его срок составил 13 лет. За ним следует нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг, который должен был покинуть пост в 2022 году, но мандат был продлен до 30 сентября 2023 года.