Байден передал полномочия по оказанию помощи Украине Блинкену и Йеллен

Президент США Джо Байден наделил министра финансов Джанет Йеллен и государственного секретаря Энтони Блинкена частью своих полномочий по закону о поддержке Украины, в том числе по конфискации российских активов. Об этом пишет РИА Новости.

Закон разрешает передавать изъятые активы Киеву. Байден также заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, поддержав при этом кандидатуру Камалы Харрис. На минувшей неделе действующий лидер Штатов подхватил коронавирус и находится в самоизоляции.