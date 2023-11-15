Прямой эфир

Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» у КНР

15 ноября 2023 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О том, что у КНР «реальные проблемы» сообщил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Сан-Франциско, пишет ТАСС.

14 ноября 2023 года на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию Байдена, действующий президент заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско свидетельствует о возврате США на позицию мирового лидера, ведь у Пекина появились проблемы.

Телеканал CNN поясняет, что в данном случае Байден имел в виду сложности в экономике Китайской Народной Республики.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
ХАМАС отрицает, что использовал больницу и пациентов в качестве живого щита против армии Израиля
15 ноября 2023 11:30

ХАМАС отрицает, что использовал больницу и пациентов в качестве живого щита против армии Израиля

Более 8 тысяч торговых точек в Польше приостановили работу из-за финансовых проблем
15 ноября 2023 11:27

Более 8 тысяч торговых точек в Польше приостановили работу из-за финансовых проблем

Кембриджский словарь огласил новое слово 2023 года, которое имеет связь с ИИ
15 ноября 2023 10:22

Кембриджский словарь огласил новое слово 2023 года, которое имеет связь с ИИ