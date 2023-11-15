Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» у КНР

О том, что у КНР «реальные проблемы» сообщил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Сан-Франциско, пишет ТАСС.

14 ноября 2023 года на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию Байдена, действующий президент заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско свидетельствует о возврате США на позицию мирового лидера, ведь у Пекина появились проблемы.

Телеканал CNN поясняет, что в данном случае Байден имел в виду сложности в экономике Китайской Народной Республики.