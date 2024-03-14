Байден ошибся со сроком своих полномочий на посту президента

Американский президент, которого уже не раз упрекали в том, что ни по возрасту, ни по состоянию здоровья он не способен выполнять обязанности, вдруг опять подтвердил это, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая перед избирателями в городе Милуоки, Байден в очередной раз оговорился, неверно назвав время своего нахождения на посту. Он лихо прибавил к этому сроку лишние 10 месяцев. По словам главы Белого дома, на этой неделе исполнилось 4 года с того момента, как он вступил в должность. Тут необходимо дополнить, что выборы президента США прошли в ноябре 2020 года, а в должность Байден вступил в январе 2021-го. Ни с первой, ни со второй даты еще не прошло 4 лет.