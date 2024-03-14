Прямой эфир

Байден ошибся со сроком своих полномочий на посту президента

14 марта 2024 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский президент, которого уже не раз упрекали в том, что ни по возрасту, ни по состоянию здоровья он не способен выполнять обязанности, вдруг опять подтвердил это, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден ошибся со сроком своих полномочий на посту президента-1

Выступая перед избирателями в городе Милуоки, Байден в очередной раз оговорился, неверно назвав время своего нахождения на посту. Он лихо прибавил к этому сроку лишние 10 месяцев. По словам главы Белого дома, на этой неделе исполнилось 4 года с того момента, как он вступил в должность. Тут необходимо дополнить, что выборы президента США прошли в ноябре 2020 года, а в должность Байден вступил в январе 2021-го. Ни с первой, ни со второй даты еще не прошло 4 лет.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии из-за падения продаж массово закрываются газетные киоски
14 марта 2024 13:54

В Италии из-за падения продаж массово закрываются газетные киоски

Песков: Запад исказил слова Путина о ядерном оружии
14 марта 2024 13:24

Песков: Запад исказил слова Путина о ядерном оружии

Столтенберг признал, что удары по кораблям РФ наносились ракетами НАТО
14 марта 2024 13:12

Столтенберг признал, что удары по кораблям РФ наносились ракетами НАТО