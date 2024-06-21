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Байден ошибается насчет будущего Украины в НАТО – Трамп

21 июня 2024 10:24
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Экс-лидер США Дональд Трамп считает, что действующий американский лидер Джо Байден заблуждается, когда говорит о перспективах Украины в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

И одна из его ошибок [Байдена], он говорил: "Украина будет в НАТО". Он говорит противоположное тому, что, по-моему нужно говорить», – заявил Трамп.

Трамп также заявил, что в случае, если он возглавит США, он не отправит в Украину американские войска, но подчеркнул, что осознает, почему Франция придерживается иного мнения.

Выборы в Штатах назначены на 5 ноября 2024 года. Основными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп.

# Международная политика

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