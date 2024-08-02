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Байден обсудил с Нетаньяху размещение войск США на территории Израиля

02 августа 2024 09:15
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Американский лидер Джо Байден обсуждал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможности размещения войск США для поддержки Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Байден подтвердил американскую готовность защищать израиль от угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлах» и «Ансар Алла»(хуситы).

Ранее ХАМАС сообщил о смерти главы политбюро Исмаила Хании в ходе израильского удара в Тегеране. В Иране заявили, что Тель-Авив «пересек красную черту» и будет использовать право на оборону своей безопасности.

# Международная политика

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