Байден обсудил с Нетаньяху размещение войск США на территории Израиля

Американский лидер Джо Байден обсуждал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможности размещения войск США для поддержки Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Байден подтвердил американскую готовность защищать израиль от угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлах» и «Ансар Алла»(хуситы).

Ранее ХАМАС сообщил о смерти главы политбюро Исмаила Хании в ходе израильского удара в Тегеране. В Иране заявили, что Тель-Авив «пересек красную черту» и будет использовать право на оборону своей безопасности.