Байден не захотел давать показания о деловых операциях своей семьи

В Белом доме заявили об отказе от приглашения председателя комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера принять участие в слушаниях по вопросу импичмента президента США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

Советник Байдена по юридическим вопросам Ричард Саубер обвинил Комера в выдвижении ложных обвинительных заключений.

В то время как контролирующие Палату представителей республиканцы занимаются расследованием вопроса об импичменте Байдена, член Конгресса Дон Бэкон сообщил, что нанятые Конгрессом юристы не обнаружили состава преступления.

При этом республиканцы утверждают, что родственники Байдена получают средства от фирм за использование политического веса. А президент Штатов отрицает свою причастность к торговле влиянием.