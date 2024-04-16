Прямой эфир

Байден не захотел давать показания о деловых операциях своей семьи

16 апреля 2024 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Белом доме заявили об отказе от приглашения председателя комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера принять участие в слушаниях по вопросу импичмента президента США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

Советник Байдена по юридическим вопросам Ричард Саубер обвинил Комера в выдвижении ложных обвинительных заключений.

В то время как контролирующие Палату представителей республиканцы занимаются расследованием вопроса об импичменте Байдена, член Конгресса Дон Бэкон сообщил, что нанятые Конгрессом юристы не обнаружили состава преступления.

При этом республиканцы утверждают, что родственники Байдена получают средства от фирм за использование политического веса. А президент Штатов отрицает свою причастность к торговле влиянием.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ
16 апреля 2024 07:15

В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ

Жители Тбилиси собрались на акцию протеста против закона об иноагентах
16 апреля 2024 07:14

Жители Тбилиси собрались на акцию протеста против закона об иноагентах

Более 200 человек эвакуировали в испанской провинции Аликанте из-за лесных пожаров
16 апреля 2024 06:32

Более 200 человек эвакуировали в испанской провинции Аликанте из-за лесных пожаров

Французские отели начнут экономить на постояльцах – им запретят принимать ванну и пользоваться льдом
16 апреля 2024 06:29

Французские отели начнут экономить на постояльцах – им запретят принимать ванну и пользоваться льдом

Депутаты грузинского парламента подрались из-за законопроекта об иноагентах
15 апреля 2024 19:39

Депутаты грузинского парламента подрались из-за законопроекта об иноагентах

Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами
15 апреля 2024 18:42

Боррель констатировал ухудшение отношений со странами Африки, Ближнего Востока и другими регионами

WP: Зеленский очень злится из-за просьбы США не атаковать НПЗ России
15 апреля 2024 14:56

WP: Зеленский очень злится из-за просьбы США не атаковать НПЗ России

WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ
15 апреля 2024 14:06

WP: Зеленского сильно разозлили «просьбы» Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ

Депутаты грузинского парламента подрались прямо в ходе заседания
15 апреля 2024 14:06

Депутаты грузинского парламента подрались прямо в ходе заседания

Депутаты грузинского парламента начали драку прямо на заседании
15 апреля 2024 13:56

Депутаты грузинского парламента начали драку прямо на заседании

В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника
15 апреля 2024 13:44

В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника

В Эстонии выросло число краж в магазинах
15 апреля 2024 13:42

В Эстонии выросло число краж в магазинах