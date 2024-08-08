Байден не уверен в мирной передачи власти, если Трамп проиграет выборы Харрис

Американский лидер Джо Байден высказал сомнения по поводу мирной передачи власти, если бы его предшественник Дональд Трамп проиграл ноябрьские выборы. В своем интервью CBS News Байден сказал, что не уверен в мирной передаче власти в январе 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Если Трамп победит, то нет. Я не уверен», – сказал он, реагируя на вопрос о том, есть ли у него уверенность в том, что в январе 2025 года власть будет передана мирным путем.

Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп – официальный кандидат от Республиканской партии. Байден снял свою кандидатуру с гонки после неудачного результата на июньских дебатах с Трампом, но позже он поддержал вице-президента Камалу Харрис в борьбе за пост президента.