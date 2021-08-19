Байден: мы не верили, что талибы захватят власть, что 300 тысяч солдат, которых мы вооружали, сбегут или сдадутся

12 человек стали жертвами давки и стрельбы в районе аэропорта Кабула после захвата талибами афганской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей в панике пытались штурмовать американские самолеты в надежде покинуть захваченный боевиками город. Чтобы сдержать толпу, военным пришлось стрелять в воздух. Не пустить людей на летное поле с помощью оружия пытались и талибы. Все это привело к человеческим жертвам.

Сами талибы 19 августа, в День независимости Афганистана, заявили о полной победе над США. Такого развития событий не ожидал и глава Белого дома Джо Байден, который ранее уверенно заявлял, что вывод войск был единственно правильным решением. Но когда в интервью американскому телеканалу он попытается объяснить, что же пошло не так, глава Белого дома будет выглядеть по меньшей мере жалко.

Джо Байден, президент США:

Мы не верили, что талибы захватят власть, никто не мог предположить, что 300 тысяч солдат, которых мы снабжали и вооружали, сбегут или сдадутся. Не думаю, что вообще кто-то этого ожидал.