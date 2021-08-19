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Байден: мы не верили, что талибы захватят власть, что 300 тысяч солдат, которых мы вооружали, сбегут или сдадутся

19 августа 2021 14:04
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12 человек стали жертвами давки и стрельбы в районе аэропорта Кабула после захвата талибами афганской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден: мы не верили, что талибы захватят власть, что 300 тысяч солдат, которых мы вооружали, сбегут или сдадутся-1

Тысячи людей в панике пытались штурмовать американские самолеты в надежде покинуть захваченный боевиками город. Чтобы сдержать толпу, военным пришлось стрелять в воздух. Не пустить людей на летное поле с помощью оружия пытались и талибы. Все это привело к человеческим жертвам.

Байден: мы не верили, что талибы захватят власть, что 300 тысяч солдат, которых мы вооружали, сбегут или сдадутся-4

Сами талибы 19 августа, в День независимости Афганистана, заявили о полной победе над США. Такого развития событий не ожидал и глава Белого дома Джо Байден, который ранее уверенно заявлял, что вывод войск был единственно правильным решением. Но когда в интервью американскому телеканалу он попытается объяснить, что же пошло не так, глава Белого дома будет выглядеть по меньшей мере жалко.

Байден: мы не верили, что талибы захватят власть, что 300 тысяч солдат, которых мы вооружали, сбегут или сдадутся-7

Джо Байден, президент США:
Мы не верили, что талибы захватят власть, никто не мог предположить, что 300 тысяч солдат, которых мы снабжали и вооружали, сбегут или сдадутся. Не думаю, что вообще кто-то этого ожидал.

Байден: мы не верили, что талибы захватят власть, что 300 тысяч солдат, которых мы вооружали, сбегут или сдадутся-10

Также глава Белого дома считает, что аэропорт Кабула до сих пор находится под контролем США. Кроме того, Штаты намерены вывезти 65 тысяч афганцев на свою территорию.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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