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Байден дважды оговорился, говоря о покушении на Трампа

15 июля 2024 09:35
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Президент США Джо Байден, выступая с обращением к народу по поводу попытки покушения на Дональда Трампа, сделал ряд оговорок, включая злоупотребление понятиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

Первой оговоркой было то, что он назвал урну для голосования урной для боя, а во втором случае он назвал бывшего лидера Штатов Трампа «бывшим Трампом».

Байден призвал к сдержанности в политических дискуссиях и осудил насилие.

Ранее покушение на Трампа было совершено на митинге во время предвыборной кампании, в результате чего он был ранен. Нападавшего ликвидировали, а Трампа уже отпустили из больницы после обследования.

# Международная политика

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