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Байден допускает, что Украина рискует потерять новые территории

18 февраля 2024 09:19
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Президент США Джо Байден заявил, что его администрация верит в успех получить от Конгресса дополнительных средств на помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Тем не менее он признал, что не сможет гарантировать, что больше украинских городов не перейдет под российский контроль.

«На карту поставлено столь много», – сказал лидер США.

Также Джо Байден отметил важность НАТО для обеспечения выживания США и обещал сражаться за то, чтобы предоставить Украине необходимое количество боеприпасов. В то же время российский лидер Владимир Путин поздравил российских военных с взятием Авдеевки.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об отводе войск Украины из Авдеевки и переходе к обороне.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин

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