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Байден делегировал помощь Украине министру финансов и госсекретарю

23 июля 2024 10:49
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Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по изъятию российских замороженных активов министру финансов и государственному секретарю, сообщается в заявлении Белого дома. Об этом пишет ТАСС. Это сделано в рамках закона о поддержке Украины.

С начала военной операции замороженные активы России, которые оцениваются в 300 миллиардов долларов, были изъяты разными странами. Большая часть этих активов находится в Европе.

Еврокомиссия планирует использовать эти средства для помощи Киеву. МИД РФ заявил, что предпримет ответные меры на конфискацию активов.

# Международная политика

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