Бахрейн отозвал посла Израиля и прекратил экономические отношения с этой страной

Бахрейн прекратил экономические отношения с Израилем и отозвал посла, вновь заявив о своей поддержке палестинцев, сообщает нижняя палата парламента страны. Об этом пишет РИА Новости.

Израильский посол также покинул Бахрейн. Это решение было предпринято в связи с непрекращающимися военными действиями и фактами нарушения Израилем норм международного гуманитарного права.

Бахрейн открыл дипломатические отношения с Израилем в 2020 г. в рамках Авраамических соглашений, которые были инициированы США. В силу эскалации ситуации в регионе Чили, Колумбия и Иордания также отзывают своих послов из Израиля, а Боливия объявила о разрыве отношений с еврейским государством.